Спасатели нашли пропавшего в лесу грибника на Камчатке
Спасатели МЧС нашли пропавшего в лесу 80-летнего пенсионера на Камчатке, сообщает РЕН ТВ.
Поздним вечером в экстренную службу поступил звонок. Сообщили, что мужчина ушел за грибами и не перестал выходить на связь.
Спасатели с кинологическими расчетами выдвинулись на поиски. Пенсионера нашли живым, он лежал на обочине у дороги. Ему оказывается необходимая помощь.
Ранее сотрудники «Мособлпожспаса» успешно провели две операции по поиску и эвакуации заблудившихся пенсионеров в Волоколамском округе.
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