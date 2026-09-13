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Спасатели нашли пропавшего в лесу грибника на Камчатке

Общество

Спасатели МЧС нашли пропавшего в лесу 80-летнего пенсионера на Камчатке, сообщает РЕН ТВ.

Поздним вечером в экстренную службу поступил звонок. Сообщили, что мужчина ушел за грибами и не перестал выходить на связь.

Спасатели с кинологическими расчетами выдвинулись на поиски. Пенсионера нашли живым, он лежал на обочине у дороги. Ему оказывается необходимая помощь.

Ранее сотрудники «Мособлпожспаса» успешно провели две операции по поиску и эвакуации заблудившихся пенсионеров в Волоколамском округе.

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