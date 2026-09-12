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Спасатели ищут шестерых туристов в Карачаево-Черкесии

Общество

Спасатели ищут группу туристов, пропавшей в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, сообщает ТАСС.

«Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. М. Дзераева вышли на поиски группы из шести человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что группа шла по туристическому маршруту к Софийским озерам.

До точки назначения туристы не дошли.

Ранее почти 500 российских туристов оказались в ловушке на высоте 4750 метров на горе Кайлас в Тибете из-за селя.

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