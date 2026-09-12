В Подмосковье в ДТП пострадали два человека

В подмосковном Чехове произошло ДТП с участием четырех машин. В результате аварии пострадали два человека, сообщили в ГУ МВД по Московской области на платформе «Макс».

Авария произошла субботу на улице Чехова. Отмечается, что автомобиль «Москвич 3» столкнулся с тремя другими машинами.

«В настоящее время два человека обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка.

Ранее сразу несколько автомобилей столкнулись друг с другом на внешней стороне 69 км МКАД, в районе съезда 69.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.