Маск поддержал призыв главы Anthropic замедлить разработку ИИ

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился с предложением главы Anthropic Дарио Амодеи о том, что надо замедлить темпы развития ИИ, сообщает РИА Новости .

Глава Anthropic призвал ИИ-компании замедлить темп разработки мощных нейросетей, чтобы те не захватили интернет. По мнению Амодеи, человек пока что не сможет контролировать системы сверхразума. Он добавил, что выигранное от замедления развития искусственного интеллекта время надо использовать для выработки механизмов глобального контроля и мер защиты.

Макс согласился с этой идеей.

«Дарио прав», — написал Маск в соцсети X.

Ранее британский математик Джейкоб Коксон ушел из Anthropic опасаясь, что развитие технологий выйдет из-под контроля к концу 2027 года. Ученый рассказал, что коллеги все чаще описывают развитие ИИ словами «критическая точка» и «эндшпиль».

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