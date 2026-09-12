В Подмосковье назвали победителей ежегодного конкурса «Наш двор 2026»

Торжественный финал шестого фестиваля-конкурса соседских проектов «Наш Двор» состоялся 11 сентября в молодежном досуговом центре Реутова.Министерство ЖКХ Подмосковья в составе конкурсной комиссии оценило творческие номера, посвященные профессиям в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, от четырех команд-финалистов из Солнечногорска, Домодедово, Реутова и Мытищ. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что с каждым годом растет не только число участников, но и уровень конкурса. Главная цель, которую несет в себе конкурс, — объединение и сплочение соседейВ своих творческих номерах команды продемонстрировали свое видение работы по специальностям: слесарь, сварщик, специалист по благоустройству, мастер по содержанию дворовых и придомовых территорий.

«Центральной темой конкурса в этом году стали „Наши люди в ЖКХ“. Одну из задач, которую мы закладывали, — показать значимость труда линейных специалистов, — участники выполнили безупречно. В каждом номере чувствовалось искреннее отношение к профессии и понимание ее значимости. Отдельно хочу отметить подход: это наш 6-й конкурс и с каждым годом мы видим, как растет вовлеченность участников, не только в плане сценического исполнения, но и в осмыслении тех идей, которые команды стремятся донести. Поздравляю участников, желаю не терять вдохновения и азарта — с нетерпением ждем встречи в следующем году!» — сказала заместитель министра жилищно‑коммунального хозяйства Московской области Татьяна Баранчеева.

Победители и призеры:

первое место — Реутов

второе место — Солнечногорск

третье место — Домодедово

четвертое место — Мытищи

«Жилищно‑коммунальное хозяйство — это отрасль жизнеобеспечения, и такие мероприятия особенно ценны: они открытые, добрые, искренние — в них есть место и эмоциям, и благодарности. Здесь каждый житель, даже не профессионал, может сказать „спасибо“ и отметить труд тех, кто ежедневно заботится о нас. Если мы не будем объединяться, не будем говорить друг другу спасибо, — через творчество, через совместный созидательный труд, — мы рискуем стать разобщенными. Именно поэтому мы неизменно делаем акцент на взаимодействии, сотрудничестве и общей ответственности. И мероприятие „Наш двор“ — яркое тому подтверждение: в нем отражается дух всего Подмосковья», — отметила председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.

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