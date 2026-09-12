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Популярный у российских эмигрантов банк Revolut слил данные клиентов мошенникам

Экономика

У популярного среди российских эмигрантов банка Revolut  произошла утечка данных. Мошенники получили доступ к информации о клиентах кредитной организации, сообщает Baza.

В банк пришел запрос с государственного домена, который выглядел правдоподобно. Кроме того, он содержал действующие учетные данные.

Служба безопасности Revolut не заподозрила подвоха и передала информацию прямо в руки мошенников. Те заполучили паспорта и водительские права клиентов банка, их проверочные селфи, адреса, контакты.

В том числе в утечку попала история транзакций с криптовалютой. Когда о взломе стало известно, в Revolut заявили, что деньги пострадавших клиентов в безопасности.

Узнав о кибератаке, банк заблокировал источник запроса и уведомил регуляторов и пострадавших клиентов. Аналитики считают, что мошенники могли целенаправленно искать клиентов с крупными активами.

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