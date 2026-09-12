Агрессивный мужчина пырнул ножом прохожую в Петербурге

В Санкт-Петербурге неадекват напал с ножом на прохожую. Девушка получила тяжелые травмы, а агрессор сбежал.

О нападении рассказала в соцсетях подруга пострадавшей Юлия. По ее словам, незнакомец подошел к девушке и без всякой причины всадил в нее нож. Это произошло днем в субботу на Проспекте Большевиков.

«Этот человек в 14:17 пырнул ножом мою подругу без причины и пошел дальше», — написала Юлия.

Очевидцы успели заснять нападавшего на телефон. В кадре изображен мужчина с седыми волосами в черной куртке.

Сейчас его разыскивает полиция. Пострадавшая девушка попала в реанимацию.

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