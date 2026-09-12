В Щелкове завершилось благоустройство лесопарка

В Московской области по народной программе «Единой России» продолжается развитие общественных пространств — работа ведется по наказам жителей. В микрорайоне Щелково-7 после масштабной реконструкции открылся лесопарк «Спутник» площадью более 35 га. Особенностью пространства стала протяженная сеть прогулочных маршрутов — около 8 км, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Основные дорожки выполнили из гранитного отсева и деревянных настилов, чтобы максимально сохранить природный облик территории. Попасть в лесопарк можно через два входа, для автомобилистов предусмотрена парковка на 200 машин.

Как рассказал глава Щелкова Андрей Булгаков, перед строителями стояла задача сохранить природную атмосферу.

«Для нас было принципиально сохранить здесь именно лес, а не превратить его в обычный городской парк. При этом сделали новые маршруты, спортивные и детские зоны, лыжероллерную трассу, освещение и сервисную инфраструктуру. Получилось пространство, которым можно пользоваться круглый год, — для прогулок, тренировок и семейного отдыха», — отметил Булгаков.

Для посетителей оборудовали зоны тихого отдыха, площадку для выгула собак, игровые и спортивные пространства. Дополнительно на территории высадили около 140 елей и сосен и порядка 300 декоративных кустарников.

Обновление парка оценила коренная жительница Щелкова Анна Черкасова.

«Я всю жизнь живу здесь. И вижу все изменения, которые происходят с городом. Конечно же, открытие такого замечательного места — большое благо для нашего города. Радует, что так бережно отнеслись к природе. В городе обязательно должно быть, где можно отдохнуть и погулять всей семьей», — сказала Черкасова.

Отдельной точкой притяжения стала двухкилометровая лыжероллерная трасса. Эта зона и раньше пользовалась популярностью у любителей лыжного спорта, поэтому это направление сохранили и развили. Для посетителей также будет предусмотрен прокат инвентаря и мастерская для его обслуживания. Также установили наружное освещение и камеры системы «Безопасный регион», предусмотрели посты охраны и патрулирование территории.

За пять лет реализации Народной программы в Подмосковье благоустроено почти 350 общественных пространств: около сотни парков и лесопарков, 30 набережных, почти 50 скверов. Финансирование программы с 2021 года увеличено более чем вдвое. Московская область входит в тройку лидеров страны по качеству городской среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.