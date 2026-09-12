Депутат Мособлдумы Михаил Мурзаков высоко оценил систему образования в Мытищах

9 сентября Депутат Московской областной думы Михаил Мурзаков посетил школу № 19 в ЖК «Пироговская Ривьера». В ходе рабочего визита народный избранник пообщался с педагогическим коллективом, осмотрел обновленные учебные кабинеты, спортивный зал, столовую и оценил организацию образовательного процесса, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

«Особое внимание уделил атмосфере в школе. Здесь чувствуется доброжелательная обстановка. Отдельно хочу подчеркнуть вовлеченность педагогов и их искреннюю любовь к профессии», — отметил Михаил Мурзаков.

По словам Михаила Мурзакова, цель поездки — не формальный визит, а реальная оценка того, как стартовал новый учебный год. По итогам объезда ряда образовательных учреждений округа депутат подчеркнул, что система образования в Мытищах находится на высоком уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.