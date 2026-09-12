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В Кабардино-Балкарии нашли тело 16-го погибшего при сходе лавины альпиниста

Происшествия
Анна Ефимова / Фотобанк Лори

Фото - © Анна Ефимова / Фотобанк Лори

В Кабардино-Балкарской Республике спасатели обнаружили труп 16-го погибшего альпиниста в ущелье Безенги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по КБР.

На данный момент поисково-спасательные мероприятия в районе происшествия временно приостановлены. Общее число жертв трагедии достигло 16 человек.

При этом судьба еще одного альпиниста остается неизвестной. 

Обнаруженное тело погибшего эвакуировали с помощью вертолета в город Нальчик. Там передали представителям следственно-оперативной группы правоохранительных органов для проведения необходимых процедур.

На месте чрезвычайного происшествия продолжают дежурство специалисты МЧС России совместно с расчетами центра «Лидер». Поисковые действия с привлечением вертолета Ми-8 МЧС России планируют возобновить 13 сентября на рассвете. Уточнение всех обстоятельств инцидента продолжается.

6 сентября в Безенгийском ущелье на склонах горы Мижирги произошел сход лавины. Она накрыла зарегистрированную группу из минимум 15 альпинистов. 

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