Второе нашествие ядовитых медуз-корнеротов произошло в Азовском и Черном морях

На побережьях Азовского и Черного морей произошло второе за этот месяц массовое нашествие ядовитых медуз вида корнерот, препятствующих полноценному купанию отдыхающих. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT .

Сотни особей были замечены у береговой линии на пляжах поселка Кучугуры, в Татарской бухте. Также медуз видели в ряде других локаций, включая Ялту на Черноморском побережье.

Местные жители связывают данное явление со значительным повышением уровня солености воды в Азовском море. Там показатель достиг абсолютного исторического рекорда в 16 промилле. Это создало благоприятную среду для выживания и размножения корнеротов.

В сложившейся обстановке туристы опасаются заходить в воду. Также они ограничивают купание детей.

Предыдущая волна нашествия медуз наблюдалась в начале августа в акваториях Азовского и Черного морей, а также в районе Амурского залива. Тогда отдыхающие фиксировали встречающиеся крупные особи корнеротов массой около 10 кг и сообщали об отдельных случаях получения ожогов.

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