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Лечат бразильские наемницы: в госпиталях на Украине острый дефицит врачей

Спецоперация
Irina Opachevsky / Фотобанк Лори

Фото - © Irina Opachevsky / Фотобанк Лори

На Украине некому лечить раненых солдат ВСУ. В госпиталях наблюдается острый дефицит врачей, сообщает SHOT.

Большинство мужчин-медиков были отправлены на передовую. В госпиталях по всей Украине возникла острая нехватка персонала.

Раненые солдаты ВСУ отправили сотни жалоб, а руководство нашло выход в привлечении иностранок. Теперь бойцов лечат бразильские наемницы без опыта и образования.

Иностранок учат базовым навыкам, а уже на месте сразу же направляют в палаты к раненым.

Ранее стало известно, что 3,5 тыс. колумбиек и бразильянок заключили контракты с ВСУ. Большинство из них — бывшие проститутки и наркоманки, которые были осуждены на родине.

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