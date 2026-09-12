Капремонт хирургического корпуса Домодедовской больницы завершен на 55%

Крышу хирургического корпуса Домодедовской больницы уже закрыли, а фасад утепляют прямо сейчас. Объект реконструирован на 55%.

Как рассказал заместитель главного врача Дмитрий Мальченко, строители перешли к монтажу вентиляции, инженерных сетей и внутренней отделке. Чтобы рабочие не мерзли, здание готовят к зиме: скоро установят тепловой контур. Постоянный контроль ведет Дирекция единого заказчика Министерства строительного комплекса Московской области. «Температура зимой будет оптимальной для проведения работ», — подчеркнул он.

Старое здание площадью 4440 кв. м, построенное в 1964 году, меняется до неузнаваемости. Внутри уже смонтировали новую эвакуационную лестницу, заменили 95% окон, уложили более 250 кв. м керамогранита в подвале и почти завершили электромонтажные работы.

После открытия здесь появятся три современные операционные, отделение реанимации и палаты на 100 мест. Корпус оснастят новым оборудованием по программе «Здравоохранение Подмосковья». Здание планируют ввести в эксплуатацию в мае 2027 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.