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Работа аэропорта Сочи временно ограничена

Транспорт
Игорь Низов / Фотобанк Лори

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

В аэропорту города Сочи были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Принятые меры являются необходимыми для полного обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Сроки ограничений не называются. Неизвестна и причина.

Ночью в двух аэропортах России вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры затронули Пензу и Саратов. 

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