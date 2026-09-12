Работа аэропорта Сочи временно ограничена
Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори
В аэропорту города Сочи были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Принятые меры являются необходимыми для полного обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
Сроки ограничений не называются. Неизвестна и причина.
Ночью в двух аэропортах России вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры затронули Пензу и Саратов.
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