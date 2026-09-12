Москвичи пожаловались на свалку у дома, а им нарисовали уборку в нейросети

Жители Южнопортового района Москвы пожаловались на свалку, которая появилась на территории будущего КРТ. Они попросили профильные службы разобраться с проблемой, а те в ответ прислали сгенерированные снимки уборки, сообщает РЕН ТВ .

Возле жилого комплекса бизнес-класса в Южнопортовом районе образовалось кладбище каршеринговых автомобилей. Часть из них была разбита. Вокруг валялись горы мусора.

Из-за затянувшейся стройки в автомобилях поселились бездомные. Жильцы ЖК постоянно жаловались на антисанитарию и компании, которые шумят по ночам.

Люди обратились в профильные службы с просьбой провести уборку. Вскоре оттуда жильцам пришел отчет о проделанной работе. Вот только горожане заметили, что снимок сгенерирован нейросетью, а из их окон открывается прежний вид на мусор.

После этого в Сети начали распространяться мемы. Пользователи Сети сами стали генерировать картинки, иронизируя над качеством проведенных «работ по уборке».

В итоге мемы настолько завирусились, что службы приехали на место и начали вывозить заброшенные машины и разгребать скопившийся мусор.

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