Умер ведущий конструктор комплекса «Энергия-Буран» Бугров

Не стало ведущего конструктора программы «Энергия-Буран» Владимира Бугрова. Об этом сообщили в «Роскосмосе» .

Владимиру Евграфовичу было 93 года.

«Его знания, характер и инженерная смелость навсегда останутся частью истории нашей космонавтики и образцом служения своей стране», — отметили в госкорпорации.

Владимира Евграфович участвовал в проектировании тяжелого межпланетного корабля для пилотируемого облета Венеры и Марса. Также он был ведущим конструктором лунного орбитального корабля (ЛОК) и многоразового ракетно-космического комплекса «Энергия-Буран».

В госкорпорации отметили, что Бугров был представителем легендарного поколения конструкторов, которые умели воплощать в жизнь самые нереальные проекты. Космонавтика была для него делом всей жизни.

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