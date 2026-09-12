Россиянка Пушкарева проиграла в финале юниорского US Open
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17-летняя российская теннисистка Анна Пушкарева не смогла обыграть соперницу в финальном матче юниорского US Open, сообщает ТАСС.
Россиянка сошлась в битве с 16-летней китайской теннисисткой Сунь Синьжань. Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:0 в пользу оппонентки Пушкаревой.
US Open — заключительный турнир Большого шлема в сезоне. Он проходил в Нью-Йорке.
Пушкарева стала первой россиянкой за 16 лет, дошедшей до финала на юниорском US Open.
Девушка занимает 971-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2026 году она выиграла юниорский Уимблдон.
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