Россиянка Пушкарева проиграла в финале юниорского US Open

17-летняя российская теннисистка Анна Пушкарева не смогла обыграть соперницу в финальном матче юниорского US Open, сообщает ТАСС .

Россиянка сошлась в битве с 16-летней китайской теннисисткой Сунь Синьжань. Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:0 в пользу оппонентки Пушкаревой.

US Open — заключительный турнир Большого шлема в сезоне. Он проходил в Нью-Йорке.

Пушкарева стала первой россиянкой за 16 лет, дошедшей до финала на юниорском US Open.

Девушка занимает 971-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2026 году она выиграла юниорский Уимблдон.

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