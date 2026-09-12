Массовая авария произошла на внешней стороне 69 км МКАД

Сразу несколько автомобилей столкнулись друг с другом на внешней стороне 69 км МКАД, в районе съезда 69, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте работают оперативные службы. Причины ДТП и информация о пострадавших уточняются.

В районе аварии возникла пробка. Движение по внешней стороне МКАД затруднено на 1,1 км. Ехать можно только по 4 полосам из 5.

Водителей попросили учитывать это при планировании поездок.

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