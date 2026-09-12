«Оставьте ключи под ковриком»: аферисты обнесли квартиру москвича

Молодой москвич оставил ключи от квартиры под ковриком по указанию телефонных аферистов, а те вскоре проникли туда и вынесли все сбережения, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

23-летнему парню позвонили с информацией о посылке, которая якобы пришла на имя его матери. Молодой человек продиктовал код «доставки», а затем был атакован ложными сообщениями о взломе аккаунта в Госуслугах.

Злоумышленники выведали о финансовом положении семьи парня — сбережениях, квартире и автомобиле. Затем они начали звонить ему по видеосвязи, запугивая финансированием преступной деятельности и уголовным преследованием.

По указанию аферистом москвич каждый час присылал им видеотчеты, провел видеообыск в квартире, а затем оставил ключи под ковриком и ушел вместе с матерью. Впоследствии парень объяснил, что покинул жилье, чтобы «сотрудник правоохранительных органов мог попасть туда с ультразвуковым сканером для сканирования сейфа».

В это время в квартиру проникла соучастница аферистов. Она вскрыла болгаркой сейф и похитила оттуда ювелирные изделия, коллекционные монеты и деньги. Ущерб превышает 13 млн рублей.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства мошенничества.

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