Врач роддома в Крыму обозвала роженицу «говном» из-за передачек

Жительница Крыма Алена после родов столкнулась с хамством врачей. Одна из сотрудниц роддома назвала ее «говном» из-за передачек.

Девушка лежала в отделении патологии новорожденных со своим сыном. После родов у нее была большая кровопотеря. Ей запретили поднимать тяжести на протяжении месяца и также не рекомендовали носить сына на руках.

Накануне муж принес Алене продукты. Чтобы их забрать, ей пришлось взять сына и выйти в коридор отделения на несколько минут. В этот момент ее встретила женщина-врач. Она отчитала роженицу за то, что та вышла из палаты с новорожденным.

Россиянка уточнила, что на посту не было медсестры, оставить ребенка было не с кем. Но врач продолжила ругать Алену, заявив, что та «совсем охамела со своими передачками», а затем и вовсе оскорбила ее, назвав «говном».

«И идет по залу в направлении своей ординаторской, повторяя: „Говно такое, дерьмище“», — сказала Алена.

Сейчас девушка хочет сообщить в нужную инстанцию о неприемлемом поведении врача.

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