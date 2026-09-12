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Один человек погиб в результате столкновения автобуса и легковушки под Пермью

Происшествия

Жесткое ДТП со смертельным исходом произошло в Пермском крае, сообщает «112».

На 122-м км автодороги Пермь-Березники, в районе населенного пункта Челва, столкнулись рейсовый автобус и легковушка. В момент аварии в общественном транспорте находились 45 человек, включая двух детей.

Предварительно, в результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб.

Также известно о 12 пострадавших. Два пассажира автобуса получили тяжелые травмы, еще десять — травмы легкой степени.

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