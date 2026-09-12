Рухнувший в Татарстане самолет уже попадал в авиаинциденты
Фото - © ГУ МЧС России по Республике Татарстан/MAX
Легкомоторный двухместный самолет Cessna 172, который в субботу потерпел крушение в Татарстане, ранее чуть не врезался в автомобиль на взлетной полосе, сообщает Mash.
Авиаинцидент произошел 10 лет назад. Тогда борт заходил на посадку в городе Болгар. Прямо в этот момент на полосу выехал автомобиль.
Возникла опасность столкновения. Пилоту пришлось взять штурвал на себя и сделать так, чтобы самолет практически перепрыгнул легковушку в воздухе и приземлился.
12 сентября 2026 года Cessna 172 во время полета задел конструкцию телевышки в селе Шемордан и рухнул на территорию частного домовладения. В результате погибли пилот и пассажир.
Самолет принадлежит центральному аэроклубу Татарстана.
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