Рухнувший в Татарстане самолет уже попадал в авиаинциденты

Легкомоторный двухместный самолет Cessna 172, который в субботу потерпел крушение в Татарстане, ранее чуть не врезался в автомобиль на взлетной полосе, сообщает Mash .

Авиаинцидент произошел 10 лет назад. Тогда борт заходил на посадку в городе Болгар. Прямо в этот момент на полосу выехал автомобиль.

Возникла опасность столкновения. Пилоту пришлось взять штурвал на себя и сделать так, чтобы самолет практически перепрыгнул легковушку в воздухе и приземлился.

12 сентября 2026 года Cessna 172 во время полета задел конструкцию телевышки в селе Шемордан и рухнул на территорию частного домовладения. В результате погибли пилот и пассажир.

Самолет принадлежит центральному аэроклубу Татарстана.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.