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«Эпидемия» храпа у женщин и детей накрыла Россию

Здравоохранение
Pixel_shot / Фотобанк Лори

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

В России отмечен рост обращений женщин и детей с жалобами на храп. Число подобных случаев увеличилось на 30%, сообщает Telegram-канал Mash.

Специалисты в области сомнологии связывают данную динамику с активным распространением синдрома апноэ. При этом происходит кратковременная остановка дыхания во сне. 

Ключевыми факторами возникновения патологии у взрослых называются избыточная масса тела, хронические болезни ЛОР-органов и вредные привычки.

У детей рост показателей обусловлен разрастанием аденоидной ткани и проблемами с весом. Это побуждает россиян чаще обращаться к профильным врачам и проводить диагностику качества сна на дому. При этом раньше проблема возникала, в основном, у мужчин после 40 лет.

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