В Китае представили биомиметического робота-рыбу BG-5

Китайская компания Boya Gongdao Marine Technology разработала биомиметического робота-рыбу BG-5. Новинку представили на Китайской международной ярмарке торговли услугами 2026 года (CIFTIS) в Пекине, сообщает Scientica.ru .

Робот похож на настоящую золотую аровану (селекционная цветовая вариация азиатской арованы, отличающаяся яркой, блестящей чешуей, которая напоминает слиток золота). Устройство способно выполнять подводные задачи: демонстрировать движения, взаимодействовать со зрителями и вести наблюдение.

На выставке разработчики выпустили BG-5 в синий бассейн, где робот плавал в естественной для рыб манере, а посетители смотрели на него.

Благодаря точному сходству устройства с живой арованой эффект чужеродности был сведен к минимуму.

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