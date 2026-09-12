Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 12–14 сентября

11 сентября на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. 12 сентября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Ступинском лесничестве — II класс, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

13 сентября на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском, Егорьевском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — I класс.

14 сентября на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура будет плюс 15-19 градусов, ночью — плюс 5-12 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.