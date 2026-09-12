Подросткам Сергиева Посада рассказали, как противостоять манипуляциям и риску

Эта тема сегодня волнует многих родителей и педагогов, но важно говорить напрямую с теми, кто чаще всего становится легкой мишенью для злоумышленников. Встреча с подростками получилась не формальной, а максимально практичной, сообщила пресс-служба администрации городского округа Сергиев Посад.

Разговор шел о реальных угрозах, с которыми можно столкнуться в повседневной жизни. Особое внимание уделили тому, как распознать опасность: бесхозные предметы, которые могут оказаться взрывными устройствами, вербовка в закрытых мессенджерах, запрещенный контент, скрывающийся за заманчивыми обещаниями в интернете.

Ребятам подробно объяснили алгоритм действий в каждой ситуации: куда звонить, что делать до приезда полиции и как не попасть в ловушку мошенников или радикальных групп. Отдельно и очень серьезно говорили о безопасности на железной дороге. Это зона повышенной опасности, где цена невнимательности — жизнь.

«Мы постоянно напоминаем подросткам: железная дорога — зона повышенной опасности. Переходить пути можно только в разрешенных местах и строго на зеленый сигнал светофора. За нарушение — штраф 1500 рублей, но это не главное. Гораздо страшнее травмы, которые можно получить, переходя пути там, где это запрещено», — рассказала инспектор по делам несовершеннолетних Ксения Морозова.

Статистика показывает: работа дает результат. По сравнению с прошлым годом подростковый травматизм на железной дороге в Сергиево-Посадском городском округе заметно снизился. Этому помог комплексный подход: совместные усилия полиции, администрации и других служб.

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