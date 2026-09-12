Три участка новых выделенных полос открыли в двух округах Москвы

На Волжском бульваре, а также на улицах Ставропольская и Свободы ввели три участка выделенных полос общей протяженностью свыше 1 км, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По ним проходят 15 маршрутов, в том числе пригородных направлений проекта «Москва — область».

Где появились выделенные полосы

На Ставропольской улице выделенку открыли перед Совхозной улицей. Здесь проходят 4 маршрута автобусов, для них время в пути сократится в 3 раза.

На улице Свободы выделенную полосу протяженностью 0,6 км ввели от улицы Фомичевой до Алешкинского проезда. Здесь пролегают 8 маршрутов наземного транспорта, в том числе 4 маршрута проекта «Москва — область».

На Волжском бульваре выделенка в 0,15 км перед Окской улицей сократила время проезда этого участка в 2 раза. Здесь проходят 3 маршрута, на которых ежедневно совершают свыше 10 тыс. поездок.

Такие решения повышают эффективность дорожной сети и работу наземного транспорта в столице. Сегодня в Москве работает одна из крупнейших систем выделенных полос, которая охватывает порядка 520 км во всех округах города.

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем вводить в столице новые выделенные полосы. С 12 сентября благодаря совместной работе специалистов организатора перевозок и ЦОДД в двух округах столицы появятся три участка новых выделенных полос. Автобусы и электробусы смогут проезжать участки этих улиц в среднем в 2–4 раза быстрее. При этом изменения не повлияют на скорость движения прочего транспорта», — рассказал Ликсутов.

Выделенные полосы остаются надежным инструментом по созданию комфортной среды для движения наземного городского транспорта. Они сокращают время в пути для автобусов и электробусов в среднем в 2–4 раза, снижают риск ДТП приблизительно на 25%. Поездки на наземном транспорте становятся безопаснее, а также обеспечивают приоритет городскому транспорту, благодаря чему сокращается время ожидания на остановках. Кроме того, выделенные полосы позволяют оптимизировать транспортную работу и грамотно распределить подвижной состав между маршрутами.

В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяют модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава.

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