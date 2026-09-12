Андрей Воробьев поздравил ветерана ВОВ из Пущина со 100-летием

«От всей души желаю крепкого здоровья, сил, тепла и заботы родных. Низкий поклон за подвиг, мужество и вклад в Великую Победу!» — написал губернатор в мессенджере МАКС.

Александру Ивановичу было 14 лет, когда началась война. Вместо учебы он выбрал работать в колхозе — вместе со взрослыми пахал, сеял и убирал урожай. В ноябре 1943 года его призвали в Красную армию, где он стал радистом.

С сентября 1944 года Вагин воевал на 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах, участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии. В апреле 1945 года под Дрезденом его тяжело ранили. Боец потерял зрение на один глаз. После лечения он вернулся в свою часть и продолжил службу до 1947 года.

В мирной жизни Александр Иванович посвятил себя авиации. В 1948 году он отправился в Ашхабад, чтобы помочь ликвидировать последствия сильного землетрясения. Там он познакомился со своей будущей супругой. Затем ветеран много лет работал в гражданской авиации, летал на Ли-2, Ил-12, Ил-14 и Ил-17. В 1984 году он вместе с женой поселился в Подмосковье.

Александр Иванович награжден орденом Отечественной войны I степени и медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

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