Парень пенисом выбил зуб москвичке во время минета. Она чуть не умерла

Москвичка едва не умерла во время орального секса с парнем. Тот пенисом выбил ей зуб, который попал девушке в носоглотку, сообщает SHOT .

30-летняя жительница столицы проводила приятный вечер со своим возлюбленным. Когда дело дошло до минета, парень и девушка не синхронизировалась в движениях.

В итоге страстный любовник своим пенисом выбил москвичке зуб, который улетел прямо в носоглотку. Пострадавшая подавилась и начала задыхаться.

На место вызвали скорую. Состояние девушки было критическим, но врачам удалось ее спасти.

Пострадавшей рекомендовали пройти обследование, чтобы убедиться, что осколки не остались в легких. Также теперь ей необходимо вставлять новый зуб.

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