Путин, Си и Моди поговорили на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин «на ногах» пообщался с коллегами из Индии Нарендрой Моди и Китая Си Цзиньпином на саммите БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости .

Политики поздоровались, пожав друг другу руки. Также они кратко поговорили.

Путин приехал в Индию 11 сентября на три дня. Он будет участвовать в мероприятии.

XVIII саммит БРИКС проходит в индийском Нью-Дели. Он идет с 12 по 13 сентября.

В мероприятии участвуют делегации из 10 государств: РФ, КНР, Египта, Бразилии, Южно-Африканской Республики, Ирана, Индонезии, Эфиопии, Объединенных Арабских Эмиратов и Индии.

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