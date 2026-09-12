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Путин, Си и Моди поговорили на саммите БРИКС

Политика
Александр Кряжев

Фото - © Александр Кряжев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент России Владимир Путин «на ногах» пообщался с коллегами из Индии Нарендрой Моди и Китая Си Цзиньпином на саммите БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

Политики поздоровались, пожав друг другу руки. Также они кратко поговорили.

Путин приехал в Индию 11 сентября на три дня. Он будет участвовать в мероприятии.

XVIII саммит БРИКС проходит в индийском Нью-Дели. Он идет с 12 по 13 сентября. 

В мероприятии участвуют делегации из 10 государств: РФ, КНР, Египта, Бразилии, Южно-Африканской Республики, Ирана, Индонезии, Эфиопии, Объединенных Арабских Эмиратов и Индии. 

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