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У москвички вырос урожай съедобных грибов на собственном дачном участке

Общество
@inuly_moskow

Фото - © @inuly_moskow

Жительница Москвы Инна Жукова поделилась в соцсетях кадрами обильного урожая грибов. Они выросли прямо на территории ее дачного участка.

Женщина собрала небольшую корзинку подберезовиков и белых грибов.

По словам дачницы, активный рост урожая на участке продолжается уже в течение двух недель. Это произошло на фоне установившейся дождливой погоды. 

Собранный урожай используется хозяйкой для приготовления первых и вторых блюд. Часть грибов женщина отправляет на заморозку.

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