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iPhone могут «окирпичиться» в России после выхода iOS 27

Общество

Фото - © Unsplash.com

Выход операционной системы iOS 27, запланированный на 14 сентября, может спровоцировать массовые сбои в работе устройств и установленных программ. В зоне риска находятся, в том числе пользователи девайсов из России, сообщает Telegram-канал Baza.

Некоторые масштабные обновления операционной системы от компании Apple иногда сопровождаются рисками нестабильной работы софта. Пользователи могут сталкиваться с зависаниями, принудительным закрытием или полным отказом приложений при запуске. 

Эксперты напоминают, что при релизе iOS 11 прекратилась поддержка 32-битных программ. В последующих сборках пользователи регулярно сталкивались с некорректной работой банковских сервисов и ошибками безопасности. 

В российских реалиях риски усиливаются удалением критически важных приложений из каталога App Store. В связи с этим пользователям настоятельно рекомендуют заранее загрузить и обновить все необходимые сервисы до установки новой версии «операционки». 

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