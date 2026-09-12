Подаренное кольцо за 200 тыс раскрыло миллионные долги петербуржца перед бывшими

Роскошный жест петербуржца, преподнесшего своей возлюбленной ювелирное украшение стоимостью 200 тыс. рублей, спровоцировал публичный конфликт с участием его прошлых партнерш. Они обвинили мужчину в якобы невыплате алиментов и угоне авто, сообщает Telegram-канал « Mash на Мойке ».

Конфликт начался после того, как новоиспеченная невеста петербуржца продемонстрировала драгоценный подарок в социальных сетях. Кадры с кольцом за 200 тыс. увидели две экс-возлюбленные мужчины.

Первая из них, проживающая в Кемерове, утверждает, что воспитывает от парня сына. Сам отец после расставания якобы сбежал в Санкт-Петербург и полностью прекратил финансовую поддержку ребенка.

По словам пострадавшей, гражданин объявлен в розыск судебными приставами. Накопившаяся задолженность по алиментам уже перешла отметку 1,2 млн рублей.

Вторая бывшая избранница мужчины из Петербурга заявила, что финал их отношений закончился рукоприкладством и похищением ее автомобиля. Несмотря на обращение в правоохранительные органы, вернуть транспортное средство ей якобы не удалось даже спустя четыре года.

Женщины задались вопросом, каким образом человек с подобным бэкграундом и многомиллионными долгами беспрепятственно проживает в Петербурге. Более того, он еще и приобретает люксовые вещи.

В беседе с журналистами мужчина подтвердил факт покупки дорогостоящего украшения для будущей супруги, однако категорически отверг претензии бывших партнерш. Мужчина заявил, что реальный размер задолженности по алиментам существенно ниже озвученного. Погасить долг он планирует, отдав деньги напрямую сыну, когда тот достигнет совершеннолетия.

Инцидент с похищением иномарки мужчина также назвал вымыслом. По его словам, женщина потеряла неисправную машину после расставания и переложила вину на него.

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