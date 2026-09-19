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Сентябрь без хандры: как себя чувствует главный манул Москвы Тимоша

Один из главных любимцев россиян, манул Тимоша, встретил начало сезона в бодром и энергичном настроении. Об этом сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

Пока наступление сентября у многих ассоциируется с легкой меланхолией, Тимоша демонстрирует высокую активность.

Представители зоопарка также напомнили о многолетней традиции поклонников манула — отслеживать процесс его осенней зажировки и изменения формы к началу октября. В зоопарке призвали не волноваться и пообещали вскоре поделиться подробностями о подготовке Тимоши к зиме.

11 июня Московский зоопарк поздравил манула с днем рождения. Ему исполнилось шесть лет.

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