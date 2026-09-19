В первый день голосования в Подмосковье почти 70% избирателей проголосовали дистанционно

В Подмосковье завершился первый день голосования на выборах. Общая явка превысила 24%. Из них более 18% пришли на избирательные участки. И почти 70% избирателей проголосовали дистанционно электронным способом. Голосование продлится еще два дня — 19 и 20 сентября, участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

В числе проголосовавших в первый день — Герой России из Ступино Людмила Болилая, сенатор от Московской области Александр Двойных, депутаты Госдумы Вячеслав Фетисов, Сергей Колунов, Геннадий Панин и Сергей Пахомов.

Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов отметил, что голосование проходит в спокойном режиме.

«Вчера я проехал 25 участков. Везде доброжелательная спокойная обстановка, процесс очень хорошо организован, вся необходимая информация находится на доступных для ознакомления местах. Люди на участках были в 8 утра — пришли прямо к их открытию. И уже в первые часы мы видели явку порядка 10%. Самый большой поток людей, ожидается, конечно, в выходные, поскольку вчера много кто находился на работе», — сказал Рожнов.

Жители Подмосковья могут выбрать удобный формат голосования: прийти на участок, проголосовать онлайн или на дому. Для тех, кто по состоянию здоровья не может посетить участок, члены УИК привозят переносной ящик по месту жительства. Набирает популярность и дистанционное электронное голосование — на участие в нем заявились более 700 тысяч человек. Больше всего заявок поступило из Звездного городка, Шатуры и Власихи.

Прозрачность голосования обеспечивают тысячи наблюдателей от различных кандидатов, партий и общественных организаций. Из них около 4 тысяч — от «Единой России». Это люди разных профессий и возраста: представители образования и культуры, бизнеса, общественных и добровольческих организаций. В течение августа все они прошли обучение юридическим аспектам работы.

Для координации их работы в Реутове открылся ситуационный центр «Единой России» по наблюдению за выборами. Сюда поступает информация с избирательных участков Подмосковья. В центре дежурят юристы и координаторы, которые следят за ходом голосования, фиксируют обращения и оперативно реагируют на спорные ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.