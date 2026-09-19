Акция «Я проголосовал» проходит в Химках

В Химках в дни голосования на выборах депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы и Совета депутатов городского округа проходит региональная акция «Я проголосовал». Инициативу запустили Общественная палата Московской области и региональный Штаб общественного наблюдения, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Рядом с избирательными участками оборудованы специальные фотозоны. Каждый желающий может сделать снимок и опубликовать его в социальных сетях с хештегом #ЯПРОГОЛОСОВАЛ. Важно, что акция носит нейтральный характер и не связана с поддержкой конкретных кандидатов, партий или политических позиций, ее цель популяризировать само участие в голосовании.

«Пришла на участок, проголосовала и сфотографировалась у фотозоны. Теперь поделюсь фото со своими знакомыми. У нас в семье все голосуют, это уже традиция», — поделилась жительница Химок Валентина Кузнецова.

В акции также принял участие представитель политического объединения Вадим Корнюхин, который пришел отдать свой голос на избирательный участок № 4116.

«Выборы — это прямой путь проявить свою гражданскую позицию. Каждый голос человека — это вклад в развитие своего города, своего региона, а в итоге — всей страны. Это возможность повлиять на решения, которые касаются каждого из нас. Отдельно хочу отметить организацию избирательного процесса. Все процедуры проходят в строгом соответствии с действующим законодательством. Это значит, что каждый житель может реализовать свое избирательное право и быть уверенным в том, что все необходимые процедуры соблюдены в полном объеме», — отметил Вадим Корнюхин.

Все 118 избирательных участков Химок работают с 8:00 до 20:00. Присоединиться к акции можно в любой из дней голосования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.