Экипажи ДПС у участков: подмосковная ГАИ обеспечивает безопасность на выборах

В Подмосковье сотрудники автоинспекции несут службу в усиленном режиме для поддержания безопасности на дорогах в период проведения избирательной кампании с 18 по 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Московской области в Telegram-канале .

Наряды ДПС выставлены на ключевых транспортных развязках, перекрестках и в непосредственной близости от мест проведения голосования по выборам депутатов Государственной думы IX созыва. Основные усилия дежурных экипажей направлены на предотвращение заторов, обеспечение безопасного перемещения пешеходов и поддержание порядка на прилегающих к объектам территориях.

Сотрудники ГАИ призывают водителей строго соблюдать правила парковки в районах размещения участков. Автовладельцам напоминают о недопустимости бросать машины на пешеходных переходах, в узких проездах и на остановках общественного транспорта, чтобы не затруднять проезд других машин и оперативной техники.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России.

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.