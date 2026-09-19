Медведев призвал национализировать иностранный бизнес в РФ по аналогии с СССР

Европейские государства проявляют крайнее лицемерие, возмущаясь передачей зарубежных компаний «Нестле» и «Ашан» под временное управление в России, на фоне собственных агрессивных шагов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Чиновник напомнил, что страны Европы первыми развязали полномасштабное экономическое и культурное давление против России. Они ввели тотальные ограничения против российского предпринимательства, заблокировали банковские карты граждан РФ, разорвали культурное сотрудничество и фактически участвуют в прямом противостоянии, накачивая Украину вооружением, разведданными и финансами.

При этом западные лидеры продолжают считать свой оставшийся бизнес в РФ неприкосновенным. Они отреагировали паникой даже на временное управление активами таких брендов, как «Нестле» или «Ашан».

«По-хорошему от временного управления иностранными активами надо идти дальше. Стоило бы вспомнить первые акты советской власти, на основании которых иностранные заводы и фабрики были принудительно и безвозмездно изъяты в государственную собственность», — написал Медведев.

По мнению зампреда Совбеза, европейские оппоненты способны воспринимать исключительно силовые методы. В качестве резюме он добавил, что и американская сторона понимает только язык прямого военного сдерживания, которым и необходимо отвечать на очередные антироссийские инициативы.

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