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Ограничения в работе не повлияют на высокий интерес россиян к iPhone 18

Решающим фактором при формировании спроса на iPhone 18 Pro Max в России станет стоимость смартфона, тогда как программные ограничения не скажутся на интересе покупателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова.

Специалист обратил внимание на уникальную рыночную ситуацию. В отличие от прошлых лет, линейки устройств Apple не подешевели, а напротив, прибавили в цене.

Эксперт напомнил, что американский бренд давно официально не поставляет технику на российский рынок. Гаджеты ввозятся исключительно по параллельному импорту, поэтому частичная неработоспособность некоторых опций вполне закономерна.

Покупатели новой флагманской модели в РФ столкнутся с недоступностью ряда фирменных сервисов. В первую очередь это связано с работой искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Часть ИИ-функций можно запустить путем переключения интерфейса на английский язык. Однако работу в сетях 5G на территории страны активировать не удастся.

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