Канадские власти повторно отклонили запрос о выдаче эсэсовца Ярослава Гунько и отказались от проведения собственного расследования его преступлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в стране Олега Степанова.

Дипломат отметил полное отсутствие подвижек в деле нацистского палача. Он предположил, что канадская сторона сознательно тянет время, давая обвиняемому возможность избежать суда из-за возраста.

Глава дипломатической миссии назвал безнаказанное проживание бывшего эсэсовца на территории государства-участника антигитлеровской коалиции прямым оскорблением памяти канадских воинов, сражавшихся против нацизма.

Бывший участник дивизии СС «Галичина» Ярослав Гунько проживает в канадском городе Норт-Бей и весной 2025 года отпраздновал 100-летний юбилей. По данным Следственного комитета Российской Федерации, эсэсовец и его подельники непосредственно причастны к уничтожению минимум 500 советских граждан, среди которых были евреи и поляки.

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