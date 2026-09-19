Мотоколонна в центре: внешняя сторона Садового кольца будет закрыта

Эпицентром ограничений стали зоны проспекта Академика Сахарова вместе с улицей Маши Порываевой. Проезд там закрыт вплоть до 20:00 19 сентября.

Ключевая фаза перекрытий стартует в полдень. Тогда для машин полностью закроют внешнее кольцо Садового кольца. Транспортный поток будут запускать постепенно, ориентируясь на скорость продвижения колонны байкеров.

Ближе к вечеру, с 20:00 и до полуночи, на отрезках от Садовой-Спасской до Каланчевской улицы водителям оставят лишь часть проезжей части. Движение сузят на одну полосу в обе стороны.

Дополнительно в районе проведения праздника до конца суток действует запрет на парковку. Пока участники заезда остаются на трассе, подъехать к ряду зданий и инфраструктурных объектов у Садового кольца будет невозможно.

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