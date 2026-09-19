Спокойствие и точность: в Подмосковье рассказали о работе сотрудников участков

На избирательных участках Московской области продолжают работать члены участковых комиссий. Они обеспечивают проведение голосования на выборах с 18 по 20 сентября, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома в МАКС .

В ведомстве подчеркнули, что за безупречной организацией выборов стоит слаженная работа квалифицированных специалистов. Для сотрудников участковых избирательных комиссий Подмосковья первостепенными ориентирами остаются высокая точность выполнения всех процедур, сохранение спокойствия и максимальная доброжелательность к каждому пришедшему избирателю.

Опубликованные кадры с избирательных участков демонстрируют праздничную и позитивную обстановку. Члены комиссий участвуют в памятных фотосессиях с символикой голосования, специальными рамками с хештегом «Я проголосовал» и яркими воздушными шарами в цветах российского триколора.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России.

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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