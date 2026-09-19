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Наблюдатели не зафиксировали нарушений в первую ночь голосования в Москве

Политика
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Фото - © Telegram/Подмосковье выбирает 2026

Наблюдатели заявили об отсутствии нарушений в первую ночь голосования в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу штаба наблюдения Вадима Ковалева.

Наблюдатели следили за участками всю ночь. Они не выявили никаких нарушений.

Внештатных ситуаций также не зафиксировано.

В Мосгоризбирком не поступали жалобы о нарушении прав избирателей в столице, добавила глава комиссии Ольга Кириллова.

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