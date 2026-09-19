Наблюдатели не зафиксировали нарушений в первую ночь голосования в Москве
Фото - © Telegram/Подмосковье выбирает 2026
Наблюдатели заявили об отсутствии нарушений в первую ночь голосования в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу штаба наблюдения Вадима Ковалева.
Наблюдатели следили за участками всю ночь. Они не выявили никаких нарушений.
Внештатных ситуаций также не зафиксировано.
В Мосгоризбирком не поступали жалобы о нарушении прав избирателей в столице, добавила глава комиссии Ольга Кириллова.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.