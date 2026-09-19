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Явка на выборах в Госдуму превысила 30%

ЦИК России опубликовала новые данные о ходе выборов в России. Согласно им, явка на выборах в Госдуму по федеральному округу превысила 30%.

Она достигла 30,21%. Такие данные опубликованы по состоянию на 09:35 мск.

Голосование проходит 18, 19 и 20 сентября. Россияне изберут 450 депутатов нижней палаты парламента: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам.

Ранее сообщалось, что явка на выборах депутатов Госдумы к завершению первого дня голосования составила более 29%.

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