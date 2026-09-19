В 08:00 в Московской области открылись участки для голосования

В Московской области 19 сентября в 08:00 вновь окрылись 3 925 избирательных участка для голосования. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

Основная часть пунктов голосования — 3925 участков — постоянные.

Члены участковых избирательных комиссий уже принимают первых граждан. Все комиссии работают по единому расписанию — ежедневно с 08:00 до 20:00.

Для получения бюллетеня участникам процесса требуется предъявить паспорт или иной заменяющий его документ. Найти свой избирательный пункт можно с помощью специализированного сервиса на портале ЦИК РФ. Чтобы поучаствовать в ДЭГ, нужен подтвержденный профиль на Госуслугах.

Выборы в Подмосковье, как и в других регионах России, идут три дня — с 18 по 20 сентября. В этот период в регионе формируются составы Государственной думы и Московской областной думы.

Параллельно в четырех городских округах — Коломне, Химках, Пушкине и Лобне — проходят муниципальные выборы. Там жители определяют кандидатов в местные советы депутатов, из-за чего голосование организовано по региональным и местным спискам.

Для тех, кто предпочитает дистанционный формат, предусмотрена возможность проголосовать электронно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

Для консультирования граждан по всем организационным вопросам действует горячая линия «Службы заботы» Мособлизбиркома по номеру 8-800-550-97-44.

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