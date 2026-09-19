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Дождя не будет: жителей Московского региона ждет теплая погода 19 сентября

В субботу, 19 сентября, в столичный регион придет по-осеннему теплая и комфортная погода. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Дневная температура воздуха в Москве и области составит от 18 до 20 градусов тепла. В течение дня прогнозируется облачная погода с прояснениями.

Преимущественно осадков не ожидается. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

В ночные часы столбики термометров опустятся до 9–11 градусов. Ожидается переменная облачность.

Осадков также не предвидится, однако в отдельных районах возможен туман. Скорость юго-западного ветра ночью снизится до двух-семи метров в секунду.

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