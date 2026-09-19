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СК возбудил уголовное дело после отравления детей в лагере на Сахалине

На Сахалине следователи возбудили уголовное дело по факту отравления детей в лагере «Юбилейный», сообщает пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области.

Воспитанники почувствовали боли в животе, слабость и тошноту после ужина. Им вызвали медиков. Шесть пострадавших доставили в инфекционное отделение Детской областной больницы.

СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Ход расследования поставлен на контроль руководства следственного управления.

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