Поисковики не исключают версию о нападении медведя на пропавших Усольцевых

Версию о нападении медведя на семью Усольцевых в тайге в Красноярском крае не исключают, но пока она не подтверждается, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

В центре отметили, что в местах, куда Усольцевы отправились в поход, действительно обитают медведи, поэтому теоретически такая версия возможна.

При этом нападение медведя вряд ли обошлось бы без следов: даже если бы не осталось биологических доказательств, должны были сохраниться косвенные признаки — обрывки одежды, личные вещи или другие свидетельства.

«Пока ничего подобного обнаружить не удалось», — уточнили в центре.

Супруги Усольцевы и их маленькая дочь пропали недалеко от поселка Кутурчин в сентябре 2025 года.

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