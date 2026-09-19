Поисковики не исключают версию о нападении медведя на пропавших Усольцевых
Версию о нападении медведя на семью Усольцевых в тайге в Красноярском крае не исключают, но пока она не подтверждается, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.
В центре отметили, что в местах, куда Усольцевы отправились в поход, действительно обитают медведи, поэтому теоретически такая версия возможна.
При этом нападение медведя вряд ли обошлось бы без следов: даже если бы не осталось биологических доказательств, должны были сохраниться косвенные признаки — обрывки одежды, личные вещи или другие свидетельства.
«Пока ничего подобного обнаружить не удалось», — уточнили в центре.
Супруги Усольцевы и их маленькая дочь пропали недалеко от поселка Кутурчин в сентябре 2025 года.
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