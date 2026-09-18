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Аэропорт Домодедово начал обслуживать рейсы по согласованию

Транспорт

Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.

Это связано с установлением временных ограничений на использование воздушного пространства.

Меры были введены для обеспечения безопасности полетов.

В связи с этим возможны корректировки в графике рейсов.

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