Аэропорт Домодедово начал обслуживать рейсы по согласованию

Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.

Это связано с установлением временных ограничений на использование воздушного пространства.

Меры были введены для обеспечения безопасности полетов.

В связи с этим возможны корректировки в графике рейсов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.