Дубцова рассказала о мужчине, которого помнит 20 лет

Ирина Дубцова первый раз исполнила вживую заглавный трек из нового мини-альбома «2007». Именно с этой песни началась история, которую певица не забывала 20 лет, сообщает « 7Дней.ru ».

По ее словам, в 2007 году у нее состоялось знакомство с замечательным парнем. Сейчас он уже взрослый мужчина.

«Он стал с годами все лучше и лучше», — поделилась Дубцова в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».

Тогда она разводилась, а он еще не был женат. При этом, по ее словам, муза не требует совместного быта: «Необязательно же жить вместе. Когда живешь вместе — какая муза? Там рутина».

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